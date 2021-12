This year, Santa’s taking calls! Dial into the number below…leave a message with your wish for the season…and hear it on the KWMR airwaves. Merry Christmas!

Este año, Santa está tomando llamadas: marque el número a continuación … deje un mensaje con su deseo para la temporada … ¡y escúchelo en las ondas de KWMR. Línea bilingüe abajo. ¡Feliz Navidad!